Ece Seçkin, Charlie’nin Melekleri’nde kullanılan Adeyyo şarkısı hakkında konuştu

Ece Seçkin, geçen gün Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Gece için işlemeli şık bir pembe elbise tercih eden Seçkin'in keyfi bir hayli yerindeydi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçıya "2019 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusu yöneltildi. Şarkıcı, "2019 yılı kariyerim için önemli bir seneydi. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. 2020 yılı da çok iyi başladı. Umarım herkes için de iyi başlamıştır" dedi.

Ece Seçkin, hafta sonu Kıbrıs’ta bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi magazin basının sorularını yanıtlayan Seçkin, soruları içtenlikle yanıtladı. Gazetecilerin, pilot adayı nişanlısını göremeyip ‘Nerede’ diye sorması üzerine “Çağrı bugün burada değil, çok çalışıyor. Çok yakında kendisine kocaman bir parti yapacağım. Çağrı bana araba almıştı, ben de ona bir sürpriz hazırlıyorum, buradan söylemek olmaz” dedi.



Yatırımı kendime yapıyorum

“Yatırımlarınızı ne yönde yapıyorsunuz? sorusuna ise “Ben yatırımlarımı kendime yapıyorum. Müziğe, kıyafetlere, dansçılarıma, kliplere yüksek meblağlar ödüyorum. Afrika’da güzel bir klip çektik. Bu tarz şeyler benim için daha önemli” yanıtını verdi.

Çocuklarıma anı oldu

Yakın zamanda çekilen ve ilk kez bir Hollywood yapımında Türk şarkısının Charlie'nin Melekleri filminde çalması mutluluğunu yaşayan Ece Seçkin, yapımda çalan “Adeyyo” şarkısı hakkında görüşlerini de aktardı: “Bu çok gurur verici bir duygu, ben bu haberi aldığımda aklıma ilk ‘İleride çocuk sahibi olursam onlara ‘Sizin anneniz varya onun şarkısı taaa Hollywood’larda çaldı’ demek olacak.”