Ece Seçkin: Hayatımdaki en güzel ikinci hediyem

Ece Seçkin, 29'uncu doğum gününde ilginç bir hediye aldı. Popçu, nişanlısı Çağrı Terlemez ve arkadaşlarının yaptırdığı özel pembe oyun koltuğunu görünce, "Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim, hayatımdaki en güzel ikinci hediyem" dedi.

Eylül 2018’de pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nişanlanan popçu Ece Seçkin, 29 yaşına bastı.

Günde en az 7 saat oyun oynayan Ece Seçkin, doğum gününde nişanlısından sürpriz bir hediye aldı. Seçkin’e nişanlısı ve arkadaşları pembe oyun koltuğu yaptırdı.

“ARTIK 24 SAAT KALKMADAN OYUN OYNAYABİLİRİM”

Koltuğun fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan popçu, “Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim. Hayatımdaki en güzel ikinci hediyem” ifadelerini kullandı.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Seçkin, sevenlerinden gelen kutlama mesajlarına ise şu sözlerle teşekkür etti:

* Mesajlarınıza, mektuplarınıza, güzel dileklerinize çok teşekkür ederim. Sevgi harika ve bizi iyileştirecek tek duygu. Hepimiz için sağlık ve sonrasında tekrar bir arada şarkılar söyleyeceğimiz günleri diledim. Sizleri çok seviyorum.

EVLİLİK TEKLİFİNİ GÜNEY AFRİKA’DA ALMIŞTI

Ece Seçkin evlilik teklifini ‘Dibine Dibine’ şarkısının klip çekimi için gittiği Güney Afrika’da almıştı.