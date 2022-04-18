Ece Seçkin imzayı attı, Abu Dabi’ye tatile gitti

Ece Seçkin, geçen hafta bir mobilya firmasının reklamında oynamak için 800 bin TL'ye el sıkışmıştı. Şarkıcı, üç gün sürecek çekimler öncesi tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.

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Şarkıcı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile 800 bin TL’lik reklam anlaşmasına imza atmıştı.

Firma ile el sıkışan Seçkin, çekimleri üç gün sürecek olan reklam filmi öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’ye tatile gitti.

Şehri karış karış gezen şarkıcı, kızıl kumlarda poz vermeyi de ihmal etmedi.

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