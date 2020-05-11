Ece Seçkin karantinada unutulmaktan korkuyor

Şarkıcı Ece Seçkin, 2. Sayfa’ya konuştu. Salgın günlerinde temizlik takıntısının daha da arttığını söyleyen Seçkin, “Günde 7 kez evi süpürüyorum.” dedi.

İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen Ece Seçkin, normal hayat rutinindeki her şeyi çok özlediğini söyledi. Karantina sürecinin uzaması halinde en çok korktuğu şeyin unutulmak olduğunu belirten şarkıcı, şöyle dedi:

“Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsa ne yaparım diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum. Sıfırdan başlarım herhalde.” Seçkin, nişanlısı hakkında da konuştu ve “O olmasa delirirdim” dedi.

ŞAŞKINLIK YARATTI

İnsanların ölümle yüz yüze geldiği ve zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye ettirmeye çalıştığı bugünlerde Seçkin’in unutulmaktan korktuğuna dair açıklaması şaşkınlık yarattı.