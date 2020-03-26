Ece Seçkin karantinadan yüzünü streç filmle sardı

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz hafta yurtdışından Türkiye’ye dönen ve karantinada ilginç paylaşımlarda bulunan popçu Ece Seçkin, bu sefer yüzünü streç filmle sardı.

Corona virüsü salgını sebebiyle yurt dışından geldikten sonra kendisini karantina altına alan Ece Seçkin, ilginç paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün televizyonda deniz manzarası açan ve takipçilerini şaşırtan seçkin, bu kez de can sıkıntısından yüzünü streç filmle sardı. Seçkin, o anları “Napıyorsunuz? Ben bugün de duruyorum” notuyla paylaştı.



Seçkin, binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımını ise kısa sürede kaldırdı. Bugün bir hikaye daha paylaşan Seçkin, bu kez stres atmak için boya yapıyordu.



