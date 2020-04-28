Ece Seçkin kimdir? Ece Seçkin nereli ve kaç yaşında?

Ece Seçkin, 1991 doğumludur. 2012 yılında piyasaya çıkardığı Bu Ne Yaa isimli albümüyle müzik piyasasına adım atan Ece Seçkin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ece Seçkin nereli ve kaç yaşında?

40. Altın Kelebek ödüllerinde “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” alanında ödül almaya hak kazanan Ece Seçkin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ece Seçkin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner'den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliği yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan'dan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi'ni kazanan Ece Seçkin, 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışmış ve bu tanışma müzik kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Ozan Doğulu ile 1.5 yıllık çalışmanın ardından Ağustos 2012'de ilk albümü Bu Ne Yaa’yı çıkararak müzik dünyasına adım atan Ece Seçkin, 2014 yılında “Şok Oldum” ile yeniden müzikseverlerle buluştu.

Ozan Doğulu’nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan son çalışması Hoşuna mı Gidiyor?, video paylaşım sitesi Youtube’da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014’ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir. Mayıs 2015’te ise Aman Aman adlı maxi single’ı yayınlamıştır. Temmuz 2016’da yine Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown’la “Wet” isimli İngilizce bir şarkı seslendirmiş, hemen ardından “Zamanım Yok” isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır.

Albümleri:

2012 – Bu Ne Yaa!