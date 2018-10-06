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Ece Seçkin’i sinirlendirdiler… “Ben bu cüceliğimle star oldum”
Ece Seçkin’i sinirlendirdiler… “Ben bu cüceliğimle star oldum”
Genç popçu Ece Seçkin, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yorumlara tepki gösterdi.
Magazin 6 Ekim 2018 - 15:17

Genç isim, Instagram’da bir fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf yaklaşık 100 bin beğeni aldı. Fotoğrafa ayrıca yüzlerce yorum yapıldı. Bu yorumların çoğunda Ece Seçkin’in boyuna göndermede bulunuldu.

‘SAYENDE HAYATTAYIM’

Seçkin, “Boyu kaç çok minyon. Sesi, dansı güzel ama o boyla bir star asla olamaz. Küçümsemek için söylemiyorum, benim düşüncem böyle” şeklinde gelen bir yoruma, “Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum, inşallah sen kusursuz fiziğin ve yeteneklerinle benden daha iyi olursun aşkım. Küçümsemediğin için teşekkürler, sayende hayattayım” cevabını verdi.

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