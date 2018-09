Ece Sükan kimdir? Ece Sükan nereli ve kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Show TV’de yayınlanan Gülperi dizisinde, küçük yaşta annesini kaybeden, ilgisiz bir baba ve üvey anne tarafından büyütülen gerçek sevginin ne olduğunu bilmeyen Şeyma Ören Aydın karakterini canlandıran Ece Sükan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ece Sükan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ECE SÜKAN KİMDİR?



Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Piyano dersi aldı. Çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.

Moda tasarımcısı Ümit Benan ile 2014 yılında evlendi, 2017 yılının son aylarında boşanan Ece Sükan, oyuncu, model ve aynı zamanda modacıdır. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Ece Sükan, Gülperi adlı dizi ile geri dönüyor. Dizide bir kız çocuk sahibi, kendi gibi avukat olan ve Timuçin Esen’in canlandırdığı Avukat Kadir Aydın’ın hırslı, dominant ve hırslı karısı Şeyma karakterine hayat veren Sükan, 1.77 metre boyunda ve 62 kilodur.

Ece Sükan’ın rol aldığı diziler:

2018 – Gülperi (Şeyma)

2010 – Kızım Nerede

2009 – Avrupa Yakası

2008 – Aşk Yakar

2004 – 24 Saat (Tuğçe)

2004 – Haziran Gecesi