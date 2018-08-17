Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ece Sükan’dan boğaz manzaralı poz!
Ece Sükan’dan boğaz manzaralı poz!
Geride bıraktığımız yılın son aylarında 2014 yılında evlendiği Ümit Benan'dan boşanan Ece Sükan şimdilerde bekarlığın tadını çıkartıyor.
Magazin 17 Ağustos 2018 - 09:05

Mankenliği bıraktıktan sonra stil danışmanı olarak hayatını devam ettiren 41 yaşındaki Ece Sükan meslekten gelen alışkanlıklarla düzgün fiziğini muhafaza ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kimi zaman da bikinili paylaşımlarda bulunan Sükan bu defa öncekilerden çok daha estetik bir fotoğrafa imza attı. Boğaz manzaralı bir otelin havuzunda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan eski model düzgün fiziğiyle bir kez daha genç modellere ve model adaylarına ders verdi.

ece-sukan-ic

İLGİLİ HABERSevgiliden Ece Sükan'ı mutlu eden jest

Etiketler