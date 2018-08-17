Ece Sükan’dan boğaz manzaralı poz!

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Mankenliği bıraktıktan sonra stil danışmanı olarak hayatını devam ettiren 41 yaşındaki Ece Sükan meslekten gelen alışkanlıklarla düzgün fiziğini muhafaza ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kimi zaman da bikinili paylaşımlarda bulunan Sükan bu defa öncekilerden çok daha estetik bir fotoğrafa imza attı. Boğaz manzaralı bir otelin havuzunda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan eski model düzgün fiziğiyle bir kez daha genç modellere ve model adaylarına ders verdi.



