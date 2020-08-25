Ece Tuncel’in hedefi İtalya

Çocukluğundan beri modaya olan ilgisini profesyonelliğe taşıyan Ece Tuncel, yaptığı tasarımlar ile dikkat çekiyor. Ünlü markalara tasarımlar yapan İstanbullu Tuncel'in hayali ise tasarımlarını İtalya’da yapmak.

Yurtdışında eğitim hayatını bitirdikten moda hayatına İstanbul'da devam ettiren Ece Tuncel, bir çok ünlü markada görev aldı. Tuncel, daha sonra kendi tasarımlarını yapmak için kolları sıvadı. Yurtdışında da iki yıl eğitim aldıktan sonra ülkesine geri gelen Tuncel, kendi tasarımlarını yapmaya başladı.

“EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM”



Modaya hızlı bir girişle ile ünlü markaların dikkatini çeken Tuncel, evlendikten sonra kendini iyice işine verdiğini belirterek, “Eşim zaten benim en büyük destekçim. Yaptığım tasarımlarda genelde özgürlüğü seçiyorum. Ve tabi ki renk benim için bu çok önemli. En iyi tasarımlar için çalışmaya devam edip bir gün kendimi İtalya'da birçok ünlü marka için tasarım yaparken bulmak istiyorum” dedi.