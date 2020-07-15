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Ece Uslu: En güzel aşk en güzel aksesuar
Ece Uslu: En güzel aşk en güzel aksesuar
Oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden yavru kedisiyle birlikte çektiği selfieleri paylaştı ve bu kareler hakkında "en güzel aşk en güzel aksesuar" şeklinde bir yorumda bulundu.
Magazin 15 Temmuz 2020 - 08:41

Yer aldığı başarılı projeler ile adını duyuran Ece Uslu, karantina dönemini milyonlarca insan gibi evinde geçirdi.

Bu süre zarfında Yoda adını verdiği yavru kedisiyle bolca vakit geçiren Uslu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla yavru kedisine duyduğu sevgiyi bir kez daha gösterdi.

Uslu yatarken çektiği selfielerde Yoda’yı de üzerine koydu ve ortaya son derece eğlenceli kareler çıktı.

Güzel oyuncu bu karelerden birinin üzerine “en güzel aşk en güzel aksesuar” diyerek kedisinin kendisi için en kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Son güncelleme: 08:45 - 15.07.2020
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