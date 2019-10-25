Ece Uslu kimdir? Ece Uslu nereli ve kaç yaşında?

Son dönemde ekranlarda kendine yer bulan Ece Uslu'nun hayatına dair detaylar merak ediliyor işte Ece Uslu kimdir sorusunun cevabı...

Karagül dizisinde rol alan Ece Uslu kimdir? Ece Uslu nerede ve ne zaman dünyaya geldi, oyunculuk kariyerine nasıl adım attı?

ECE USLU KİMDİR?

9 Eylül’de doğan Ece Uslu. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda bale ve müzik sınavlarını denedi. 14 yaşındayken 1988 yılında annesi ile birlikte İstanbul’a taşındı. İstanbul'a gelince iki sene Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na devam etti. Liseye Türk Koleji, Eseniş ve Evrim kolejlerinde devam etti. Aynı zamanda Ferhan Şensoy Nöbetçi Tiyatrosu’nda bir sene boyunca oyuncu olarak çalıştı.

Lise yıllarından itibaren Başak Gürsoy mankenlik ajansına bağlı olarak beş sene boyunca fotomodellik ve reklam oyunculuğu yaptı.

1989 yılında “İz Peşinde” adlı dizi ile oyunculuk kariyeri başladı. 1991 yılında, Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı “Ah Gardaşım” filmi ile sinemaya başlamış oldu.

İlk başrolünü ise 1993 yılında “Kıvılcım” adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1994 yılında “Yalancı” adlı sinema filminde Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldı.