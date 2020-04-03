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Ece Uslu: Lanet olsun diye çöpe…
Ece Uslu: Lanet olsun diye çöpe…
Oyuncu Ece Uslu, dün akşam çöp kutularını karıştırırken bulduğu gazeteleri okuyan bir adamı kayda aldı ve o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 3 Nisan 2020 - 09:32

Ev karantinası günlerinde belirli bir tempo içerisinden çıkamazken, para kazanabilmek adına dışarıda olmak zorunda kalanlara çok daha farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Bu tarz bir durumu görüntüleyen Ece Uslu, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulundu.

 

Yağmurlu bir gece yarısı balkonundan bakarken çöpten aldığı gazeteleri okuyan bir adamı gören Uslu, o anları kayda aldı ve hesabından paylaştı. Başarılı oyuncu yaptığı bu kayıt sonrasında hissettiklerini de şu sözlerle dile getirdi:

Son güncelleme: 09:33 - 03.04.2020
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