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Ece Uslu paylaştı ‘Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun’ yorumları aldı
Ece Uslu paylaştı ‘Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun’ yorumları aldı
Oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabından eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü pas geçmedi ve takipçilerini iki yıl öncesine götürdü.
Magazin 27 Ağustos 2020 - 10:24

Yer aldığı başarılı projeler ile adından söz ettiren Ece Uslu, sosyal medya hesabını da son derece aktif bir şekilde kullanıyor.

Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan ve çekici fiziğiyle takipçilerinden çok sayıda yorum alan Uslu bu defa Instagram hesabından bir TBT yaptı.

Bazı meslektaşları gibi takipçilerini yıllar öncesine götürmek yerine sadece iki yıl öncesine dönüş yapmayı tercih eden Ece Uslu bir mekanda eğlenirken görüldüğü kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğraflarda son derece keyifli görünen Ece Uslu, paylaştığı kareler üzerinden güzelliğine dair çok sayıda yorum aldı. Takipçileri başarılı oyuncu için “Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: 10:27 - 27.08.2020
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