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Ece Uslu takipçilerinin isteğini kırmadı
Ece Uslu takipçilerinin isteğini kırmadı
Oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin 'ev halini görmek istiyoruz' şeklindeki ısrarlarına daha fazla dayanamadı.
Magazin 17 Nisan 2020 - 09:40

Son olarak Sevgili Geçmiş adlı dizide izlediğimiz oyuncu Ece Uslu, pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerinde takipçileriyle iletişim kurmak adına sosyal medyayı kullanıyor.

Kimi zaman güncel karelerle takipçilerinin karşısına çıkan Uslu kimi zaman da eski tarihli fotoğraflarla sevenlerini şaşırtıyor. Ece Uslu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda takipçilerinin isteğine yanıt verdi.

Ev halini merak eden takipçilerinin bu isteğini kırmayan güzel oyuncu çektiği selfieyi Instagram hesabının hikaye kısmından; “İstek üzerine ev halim buyrun” notuyla paylaştı.

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