Ece Uslu yeni sevgilisiyle görüntülendi

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Ece Uslu, yeni sevgilisiyle önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Uslu, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark ederek sevgilisini elini bıraktı.

Oyuncu Ece Uslu önceki gün Etiler’de yeni sevgilisiyle alışveriş turuna çıktı. Basın mensuplarını görünce panik olan oyuncu Ece Uslu sevgilisinin elini hemen bıraktı. Bir ayakkabı mağazasında yeni sevgilisi ayakkabı denerken onu izleyen Ece Uslu, görüntü alınmasından da rahatsız oldu.

ECE USLU SİNİRLENDİ!



Objektiflere dönerek alaycı bir şekilde, “Ne çekiyorsunuz, ne var” diyerek tepki gösterdi. Uslu’nun yeni sevgilisinin adının Tamer olduğunu bilgisine ulaşıldı.

