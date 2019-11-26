Ece Uslu’dan Onur Bayraktar için duygusal satırlar

Oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden bundan 9 yıl önce hayatını kaybeden yakın arkadaşı Onur Bayraktar için duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bundan dokuz yıl önce, ‘Leyla’nın Evi’ adlı oyunun bitiminde Balat’taki evine dönmek için motosikletiyle yola çıkan Onur Bayraktar, kaza geçirmiş ve saat 00.30 sularında 0-1 Karayolu Ünalan Mahallesi dönüşünde bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Bayraktar’ın bu vefatı yakın arkadaşlarını şoke etmişti.

YILLAR GEÇSE DE UNUTMADILAR

Onur Bayraktar, ölümünün dokuzuncu yılında arkadaşları tarafından anıldı. Bayraktar’ı anan isimlerden birisi de yakın arkadaşı Ece Uslu’ydu. Uslu, Instagram sayfasından Bayraktar ile çekilmiş bir karesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Canım Onur, çok özleniyorsun 9 yıl geçse de kalbimizdesin…”



