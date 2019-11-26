Ece Uslu’dan Onur Bayraktar için duygusal satırlar
Bundan dokuz yıl önce, ‘Leyla’nın Evi’ adlı oyunun bitiminde Balat’taki evine dönmek için motosikletiyle yola çıkan Onur Bayraktar, kaza geçirmiş ve saat 00.30 sularında 0-1 Karayolu Ünalan Mahallesi dönüşünde bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Bayraktar’ın bu vefatı yakın arkadaşlarını şoke etmişti.
YILLAR GEÇSE DE UNUTMADILAR
Onur Bayraktar, ölümünün dokuzuncu yılında arkadaşları tarafından anıldı. Bayraktar’ı anan isimlerden birisi de yakın arkadaşı Ece Uslu’ydu. Uslu, Instagram sayfasından Bayraktar ile çekilmiş bir karesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Canım Onur, çok özleniyorsun 9 yıl geçse de kalbimizdesin…”