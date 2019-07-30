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Ece Uslu’nun tercihi bikini oldu
Ece Uslu’nun tercihi bikini oldu
Güzel oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabından paylaştığı yaz fotoğrafları ile takipçilerinin gönlünü kazanırken bu karelerin ortak noktasında ise bikini vardı.
Magazin 30 Temmuz 2019 - 08:22

Yer aldığı projeler ile adından söz ettiren oyuncu Ece Uslu, yaz tatilini dolu dolu geçiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Tatil için Alaçatı’yı tercih eden ve zaman zaman bu tatiline dair kareleri de hesabından paylaşan Ece Uslu, bu karelerdeki deniz kıyafeti tercihini bikiniden yana kullandı.

44 yaşındaki İzmir doğumlu oyuncu, paylaştığı karelerle pek çok kez haber olurken aynı zamanda mayo yerine sürekli olarak bikiniyi tercih etmesi onun fiziğine ve kendisine ne kadar güvendiğinin de altını çizdi.


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