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Ece’den şok iddia: Murat Başoğlu programı bastı, yapımcının ağzına silah soktu
Ece’den şok iddia: Murat Başoğlu programı bastı, yapımcının ağzına silah soktu
'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken, birkaç gün önce intihara teşebbüs ettiği iddia edilen Murat Başoğlu'nun, programı basıp yapımcının ağzına silah soktuğunu söyledi.
Magazin 5 Eylül 2018 - 12:51

Geride bıraktığımız günlerde hakkında intihara teşebbüs ettiği yönünde haberler çıkan Murat Başoğlu, bu iddiaları yalanlamış ve yeğeninin kendisine şantaj yaptığını öne sürmüştü. Bu iddialar konuşulmaya devam ederken, sunucu Ece Erken şok bir iddia ortaya attı.

Sunuculuğunu ve yorumculuğunu yaptığı magazin programında Başoğlu hakkında konuşan Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu’nun televizyonu basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, “Ayrıca bunlardan biri Ece’ye, biri Nihat’a biri Bircan’a” dediğini iddia etti.

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Son güncelleme: 13:44 - 05.09.2018
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