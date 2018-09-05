Ece’den şok iddia: Murat Başoğlu programı bastı, yapımcının ağzına silah soktu

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Geride bıraktığımız günlerde hakkında intihara teşebbüs ettiği yönünde haberler çıkan Murat Başoğlu, bu iddiaları yalanlamış ve yeğeninin kendisine şantaj yaptığını öne sürmüştü. Bu iddialar konuşulmaya devam ederken, sunucu Ece Erken şok bir iddia ortaya attı.

Sunuculuğunu ve yorumculuğunu yaptığı magazin programında Başoğlu hakkında konuşan Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu’nun televizyonu basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, “Ayrıca bunlardan biri Ece’ye, biri Nihat’a biri Bircan’a” dediğini iddia etti.