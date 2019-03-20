Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşındadır?

Ecem Karaağaç, 1991 yılında Bursa’da doğdu. Televizyon ekranlarında önce TV8’in Göz6 programında yer alan Ecem Karaağaç daha sonra 2018 yılında Survivor’da yarıştı. İlginç iddialarla gündeme gelen Ecem Karaağaç hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Lise 3. Sınıfta Amerika'ya ggitti, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Ecem Karaağaç, futbol, fitness, boks gibi spor dallarıyla uğraştı. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı. Okçuluk ve binicilik ile ilgilendi.
Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.