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Ed Sheeran baba oldu!
Ed Sheeran baba oldu!
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn'un bebekleri dünyaya geldi. Çift kızlarına Lyra Antarctica ismini verdi.
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Eylül 2020 - 11:46

2019 yılının sonunda müzik kariyerine ara verdiğini açıklayan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'dan sevindiren bir haber geldi.

Corona virüsü salgınında iyice gözlerden kaybolan Sheeran, eşi Cherry Seaborn’un hamile olduğunu doğuma günler kala duyurmuştu.

Sheeran’ın paylaştığı fotoğraf.

29 yaşındaki şarkıcı, bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Cherry Seaborn ve Ed Sheeran.

Sheeran bir çift çorap fotoğrafının altına şu satırları yazdı:

“Sizinle paylaşmak istediğim kişisel bir haberim var. Geçtiğimiz hafta eşim Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antarctica Seaborn Sheeran’ı dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi. Bulutların üzerinde hissediyoruz. Bu dönemde mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Geri dönme zamanı geldiğinde görüşmek üzere.”

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Son güncelleme: 11:53 - 01.09.2020
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