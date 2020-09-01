Ed Sheeran baba oldu!

2019 yılının sonunda müzik kariyerine ara verdiğini açıklayan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'dan sevindiren bir haber geldi.
Corona virüsü salgınında iyice gözlerden kaybolan Sheeran, eşi Cherry Seaborn’un hamile olduğunu doğuma günler kala duyurmuştu.
29 yaşındaki şarkıcı, bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
Sheeran bir çift çorap fotoğrafının altına şu satırları yazdı:
“Sizinle paylaşmak istediğim kişisel bir haberim var. Geçtiğimiz hafta eşim Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antarctica Seaborn Sheeran’ı dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi. Bulutların üzerinde hissediyoruz. Bu dönemde mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Geri dönme zamanı geldiğinde görüşmek üzere.”