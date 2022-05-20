Ed Sheeran ikinci kez baba oldu

31 yaşındaki pop yıldızı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdular.

Sozcu.com.tr

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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, ikinci kez babalık sevincini tadarken yakınları da çiftin “çok heyecanlı ve mutlu” olduğunu söyledi.

Çocukluk aşkı Seaborn’la evli olan şarkıcı, ilk çocukları Lyra’nın doğumunu duyururken kullandığı kuvözdeki bebek patiklerinden bir kare paylaştı.

Sheeran, “Hepinize güzel bir kız bebeğimiz daha olduğunu bildirmek istiyorum. İkimiz de ona çok aşığız ve şimdi dört kişilik bir aile olacağız” açıklamasında bulundu.

Geçen yıl Sun’a ailesini genişletmeyi umduğunu söyleyen Sheeran’ın yine de hamilelikleri hakkında sadece ailelerine güvendiği öğrenildi.

Çifte yakın bir kaynak, “Halkın gözü önünde olduklarında çok fazla baskı hissediyorlar, sessiz tutabilirseniz bu şeyler daha da özel.”

“Her şeyi gizli tutmak için inanılmaz bir iş çıkardılar, ama sonunda bebekleri sağ salim dünyaya geldiğine göre mutlu haberlerini paylaşma zamanı geldi” dedi.

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