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Ed Sheeran ve Courteney Cox’tan Geller kardeşler dansı

Friends dizisi özel bölümüyle yeniden ekranlara gelirken dizinin unutulmaz sahneleri de yeniden gündeme geldi. Monica ve Ross'un bir bölümde sergiledikleri özel dans performansını ünlü müzisyen Ed Sheeran yakın arkadaşı Courteney Cox ile yeniden canlandırdı. Ed Sheeran, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede beğeni topladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:41, 31/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ed Sheeran ve Courteney Cox’tan Geller kardeşler dansı

10 sezon süren ve dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan Friends, The Reunion isimli özel bölümüyle yeniden ekranlara geldi. David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Courteney Cox’un başrollerini paylaştığı dizinin özel bölümüne ise birbirinden ünlü isim konuk oldu. Yeniden bir araya gelen ekip, hem çok samimi açıklamalarda bulundu hem de en unutulmaz sahneleri yeniden hatırlattı.

Bu sahnelerden biri de “The One With the Routine” adlı bölümde Monica Geller ile Ross Geller’ın özel dansıydı. Courteney Cox ile yakın arkadaşlığı bilinen Ed Sheeran, bu sahneyi Cox ile yeniden canlandırdı.

İkili, orijinal sahneyi aratmazken, Sheeran’ın sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yayınlanma Tarihi:14:40,