Ed Sheeran’dan dövme şovu

Ed Sheeran yeni müzik videosunda kızı Lyra'nın ayak izlerinin dövmesini gösteriyor. Sheeran'ın sırtındaki boş resim çerçevesi şeklindeki dövmeler de kaç çocuğa sahip olmak istediğini simgeliyor.

Sozcu.com.tr

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Ed Sheeran yeni albümü = (Eşittir) için çalışmalarına devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Overpass Graffiti isimli şarkısı için klip çekerken görüntülendi. Sheeran’ın vücudunu kaplayan dövmeleri dikkat çekerken, en çok ilgiyi de çocuklarıyla ilgili olan dövmeleri topladı.

Kızı Lyra’nın ayak izleri şeklindeki dövmeleri sırtında taşıyan sanatçı için The Sun,”Ed’in yeni dövmeleri, sahip olmayı umduğu dört çocuğu temsil ediyor” yazdı.

Sheeran’ın sırtındaki bir çerçevede kızının ayak izlerine yer veren genç müzisyenin, diğer üç çerçeveyi de olmasını istediği çocuklar için ayırdığı düşünülüyor.

Sheeran daha önce, katıldığı bir podcast programında şunları söylemişti: “Daha fazla çocuğa sahip olsam için çok minnettar olurum; ama her şey Cherry’nin de ne istediğine bağlı çünkü bu onun vücudu. Bir anne olarak Cherry ile gerçekten gurur duyuyorum. O inanılmaz bir insan, hayretler içindeyim.”

“DAHA ÇOK ÇOCUĞUM OLSUN İSTERİM”

Geçen hafta The Project’te babalığın hayatını nasıl değiştirdiğinden bahseden Sheeran, “Gün içinde onunla daha fazla zaman geçirmek için sabah erken kalkmak istememe neden oldu. Kızımla sabah 5.30’da kalkıyorum ve kahvaltı yapıyoruz… Sonra işe gitmeden önce onu spor salonuna götürüyorum… Hayatım daha yeni değişti, çok daha sağlıklı ve hayattan daha çok yararlanıyorum.”

Sheeran, geçen yıl 1 Eylül’de ilk çocuğunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, Cherry’nin bir hafta önce doğum yaptığını açıklayarak şunları yazmıştı: “Ello! Sizinle paylaşmak istediğim bazı kişisel haberlerim olduğu için benden kısa bir mesaj… Geçen hafta, harika bir ekibin yardımıyla Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antarctica Seaborn Sheeran’ı doğurdu. Ona aşığız. Hem anne hem de bebek harika gidiyor. Şu anda mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Sevgiler ve geri dönme zamanı geldiğinde görüşürüz.”

Ed Sheeran ve Cherry Ocak 2019’da özel bir törenle evlenmişlerdi. İkili, Suffolk, Framlingham’daki Thomas Mills Lisesi’ne gittiklerinde çocukken tanıştılar.

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