Ed Sheeran’ın telefonsuz hayatı sağlık sistemi nedeniyle son buldu

4 yıldır telefon kullanmayan Ed Sheeran, pandemi nedeniyle artık bir telefon almak zorunda kaldığını söyledi. Sheeran, akıllı telefonlardan uzak durup bir Nokia 3310 aldı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) kendisini takip edebilmesi için telefonsuz hayatını sonladıran şarkıcı, dört yıllık bir aradan sonra Nokia telefon edindi. 30 yaşındaki şarkıcı yurt dışı giriş çıkışlarında sıkı karantina kuralları uygulayan hükümete güven vermek için telefon aldığını belirtti.

Sheeran, katıldığı bir podcast’te NHS’nin gerçekten onu yakalamaya çalıştığını, ancak onunla iletişim kurabilecekleri bir telefonu olmadığını, bu yüzden bir tane satın almak zorunda kaldığını söyledi. Sheeran durumu esprili bir şekilde şu sözlerle anlattı:

“Yurt dışında promosyon yapıyorum ve ardından karantinaya giriyorum. Hükümet seni arıyor ama beni arayabilecekleri bir telefonum yoktu. Gerçekten üzerimdeydiler. Sanırım beni yakalamaya çalışıyorlardı.”

TIKTOK HESABININ ŞİFRESİNİ BİLE BİLMİYOR

Sheeran, telefonun konumunun takip edilip edilmediğini merak etti ve beşinci gün evden ayrıldıktan sonra yarım saat içinde onu aradıklarını anlattı:

“GPRS takibi var mı bilmiyorum ama beşinci gün ayrıldım ve sonra ‘evinizden ayrıldınız’ dediler. Yani komşularımın arayıp aramadığını bilmiyorum. Ama dışarıya çıkabileceğimi bildirdikleri bir e-posta gönderdiler ve yarım saat içinde ‘neden gittin’ diye sordular.”

Sheeran’in sahip olduğu telefon o kadar basit ki, sosyal medya uygulamalarını bile indiremiyor ve şarkıcı, arkadaşıyla yaptığı röportajda TikTok hesabının şifresini bile bilmediğini söylüyor: “TikTok’umun girişini bilmiyorum. İnsanlar bana bu videoyu yapmamı söylüyor ve sonra sanırım yukarı çıkıyor.”

İlginizi Çekebilir Ed Sheeran, ikinci kez karantinada