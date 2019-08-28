Eda Baba kimdir? Eda Baba nereli ve kaç yaşında?

Eda Baba, 1989 doğumludur. Eski Bando grubunun solisti ve aynı zamanda kurucu üyelerinden olan Eda Baba hakkında merak edilenler haberimizde... Eda Baba nereli ve kaç yaşında?

Özellikle YouTube'da yayınladığı videolarla büyük ses getiren ve popüler şarkılara yaptığı cover videoları ile dikkat çeken Eda Baba hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eda Baba kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EDA BABA KİMDİR?

Eda Baba, 31 Ocak 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Eda ve soyadı Baba'dır. Eda Baba, üniversite eğitimine ilk olarak İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde başladı, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema bölümünde okudu.

45'lik cover'ları ile tanınan Eda Baba, Eski Bando grubunun solisti ve kurucu üyelerindendir. Eski Bando grubunda 10 yılı aşkın solistlik yaptı, konserler verdi ve albümler çıkardı. 2014 senesinde ilk albümleri Renkli Şeyler ile müzik piyasasına giriş yaptı.

Eda Baba, yine 2014 yılı içerisinde “Köpek” isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı ve bu film için özel bir şarkı seslendirdi. 2016 yılında ise “İstanbul Beyrut Paris” isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Albümleri:

2016 – İstanbul Beyrut Paris

2014 – Renkli Şeyler

Eda Baba’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2014 – Köpek (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)