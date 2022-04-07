Eda Ece: Annem iyi, babam da iyi olacak
Eda Ece'nin anne ve babası corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından ailesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu, annesinin iyi olduğunu ancak babasının durumunun daha ciddi olduğunu söyledi.
‘Yasak Elma’ dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece’nin ailesi corona virüsüne yakalandı. Ece, sosyal medya üzerinden ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Instagram hesabından anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Eda Ece, “Annem ve babam bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum” ifadesini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK
Eda Ece’nin paylaşımının altına dostlarından destek mesajları geldi. Çok sayıda ünlü isim oyuncuya “geçmiş olsun” mesajlarını iletti.