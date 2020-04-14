Eda Ece ‘Görüşmek üzere’ notuyla veda etti

Yasak Elma dizisinin kadrosunda bulunan güzel oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süre için kendisine dijital detoks uygulayacağını açıkladı.

Yasak Elma dizisi corona virüsü nedeniyle seti durdurmuş olsa da dizinin oyuncuları sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, 2 milyon 800 takipçisi ile ciddi bir etkileşim halinde.

Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan Eda Ece aldığı sürpriz kararı takipçileriyle paylaştı. Corona virüsü nedeniyle herkesin evde kaldığı günlerde Eda Ece içine dönmeye karar verdi ve bir süreliğine sosyal medya hesabını kapattı.

Bir süre için dijital detoks yapacağını açıklayan Ece, bu haberi duyurduğu paylaşımını ise yoruma kapatarak gelen yorumları da görmek istemedi.