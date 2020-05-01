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Eda Ece, “Hayatları sokakta çok zor”
Eda Ece, “Hayatları sokakta çok zor”
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ece gördüğü görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.
Magazin 1 Mayıs 2020 - 11:11

Eda Ece, corona virüsü salgını nedeniyle karantina sürecinde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Twitter hesabından aktif olarak paylaşımlar yapan Eda Ece, son olarak gözyaşlarını tutamadığını dile getirdiği bir video paylaştı.

“BUNU İZLEYİP AĞLADIM”

Ece, paylaşımına “Bunu izleyip ağladım. Sahuru beklemeden yediğim muzla yatıyorum. Hayvanları gördüğünüzde kötü durumdalarsa kurtarın. Kurtarmadan yanından geçip gitmeyin. Açsa doyurun, bağlıysa çözün. Hayatları sokakta zaten çok zor. Ve evinizdeki hayvanlarınızı terk etmeyin” notunu düştü.

Son güncelleme: 12:00 - 01.05.2020
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