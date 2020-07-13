Eda Ece: “Her zaman kadına şiddete karşıyım”

‘Yasak Elma’ oyuncusu Eda Ece önceki akşam Cihangir’de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Eda Ece yanına giden muhabirleri kırmayarak sorularına cevap verdi.

“HERKES TESTTEN GEÇECEK”



Rol aldığı dizi hakkında konuşan Eda Ece, sözlerine şu şekilde devam etti: “3 yıl oldu Yasak Elma da oynuyorum pek tatil yaptım sayılmaz çünkü bu hafta sete başlıyoruz. Sette her keze corona virüsü testi yapılarak başlanacak” dedi.

“KADINA ŞİDDET ÜLKEMİZE YAKIŞMIYOR”



Basın mensuplarının: “Eda hanım biliyorsunuz gündemimiz sizinde meslektaşınız Ozan Güven darp iddiaları var siz bu konuda nelar söyleyeceksiniz” sorusuna, Ece şu şekilde cevap verdi: ”Hiç böyle haberler olsun istemezdim o kişileri tanımıyorum ama tanımam gerekmiyor çok çok üzüldüm her zamanda kadına şiddete karşıyım bu yapılanlar bu ülkeye yakışmıyor. Ben şiddete maruz kalmadım ama bir çok haber kuruluşumuzda görüyoruz karısını öldüren koca haberlerini içim acıyor görünce İnşallah adalet yerini bulur” dedi.