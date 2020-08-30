Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer’den bir kez daha ayrıldı

Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer’den bir kez daha ayrıldı

Oyuncu Eda Ece, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile yeniden yollarını ayırdı. İkili sosyal medyada yer alan fotoğraflarını sildi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, ilişkilerini noktaladı. Sosyal medyada beraber oldukları fotoğrafları silen eski sevgililer, birbirlerini takipten de çıkardı.

EDA ECE’DEN İMALI PAYLAŞIM

Sevgilisinden ayrılan Eda Ece sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: “Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar”

