Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer’den bir kez daha ayrıldı
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, ilişkilerini noktaladı. Sosyal medyada beraber oldukları fotoğrafları silen eski sevgililer, birbirlerini takipten de çıkardı.
EDA ECE’DEN İMALI PAYLAŞIM
Sevgilisinden ayrılan Eda Ece sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: “Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar”