Eda Ece ve Şevval Sam sette çok eğleniyor!

Eda Ece ve Şevval Sam sette çok eğleniyor!

Kadrosunda yer aldıkları Yasak Elma dizisinin yeni sezon çekimleri için sette olan oyuncular Eda Ece ve Şevval Sam, sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini keyiflendiriyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verdikleri sete yeniden dönen ikili buradan yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini yeni sezona alıştırıyor. Eğlenceli kişiliğini yaptığı paylaşımlara da yansıtan Eda Ece, bu defa Şevval Sam ile yaptığı eğlenceli sohbeti takipçileriyle paylaştı.

Elinde cep telefonu ile Şevval Sam’ı kaydeden ve o anları da ‘Güzellik budur’ notuyla takipçileriyle paylaşan Ece, partneri Şevval Sam tarafından kayda alınmaktan kurtulamadı. İki ünlü isim de birbirlerini kameraya almak yarışına girince ortaya keyifli görüntüler çıktı.