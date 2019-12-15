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Eda Ece: Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar
Eda Ece: Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar
Ekranların sevilen yüzü Eda Ece, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ece, kadrosunda bulunduğu dizinin çekimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Aralık 2019 - 09:49

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen güzel oyuncu “o kadar yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki, gerçekten dışarı çıkmaya çok zamanım olmuyor. Boş günlerimde yada izinli günlerimde fırsat bulursam böyle alışverişe çıkıyorum yada arkadaşlarımla dostlarımla bir araya geliyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca yeni yılda İstanbul’da olacağını söyleyen güzel oyuncu, ” Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar. O yüzden tatil gibi bir durumumuz olmayacak. Yeni yılın ilk gününde çalışıyor olacağız” dedi.

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