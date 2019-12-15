Eda Ece: Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen güzel oyuncu “o kadar yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki, gerçekten dışarı çıkmaya çok zamanım olmuyor. Boş günlerimde yada izinli günlerimde fırsat bulursam böyle alışverişe çıkıyorum yada arkadaşlarımla dostlarımla bir araya geliyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca yeni yılda İstanbul’da olacağını söyleyen güzel oyuncu, ” Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar. O yüzden tatil gibi bir durumumuz olmayacak. Yeni yılın ilk gününde çalışıyor olacağız” dedi.