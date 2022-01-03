Eda Ece’den Maske Kimsin Sen eleştirilerine yanıt

RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının jürilerinden Eda Ece açıklama yaptı.

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Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanıp kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı Fox TV’de yayımlanan ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışmasına yönelik eleştirilere jüri üyesi Eda Ece yanıt verdi.

RTÜK İNCELEME YAPILACAĞINI DUYURMUŞTU

Sosyal medyada yarışmadaki maskelerin pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı ve çocukları olumsuz etkilediği iddia edildi.

Son olarak RTÜK, program hakkında inceleme başlatacağını duyurmuştu.

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EDA ECE: TÜM DÜNYADA OLAN BİR YARIŞMA FORMATI

Yarışmanın jürilerinden olan oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ece, “Maske Kimsin Sen?’ tüm dünyada olan bir yarışma formatı. ‘Masked Singer’ın yayınlandığı ülkeler ekte. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da dahil” ifadelerini kullandı.