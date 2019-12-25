Eda Ece’den örnek davranış! Kader ve ağabeyine mont aldı

Ece, çocukların ailesine de para yardımı yaptıktan sonra bir kağıda numarasını yazarak Kader’e verdi. O sırada haberciler etrafını sarınca neye uğradığını şaşıran güzel oyuncu yaptığı yardımın göz önünde bulunmasından rahatsız oldu. Muhabirlerin ‘bu tarz yardım projelerinde pek görmedik sizi, Etiler trafiğinde hiç beklemediğimiz yerde gördük’ sözlerine; “Bu tarz yardımlarım oluyor. Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz şeyleri daha çok yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni” diye konuştu. Kader’in kameralara poz vermek istemesini de kırmayan Ece, objektiflere beraber poz vererek, “Setten çıktım eve gidiyordum. Bir şeyler istedi benden, Kader’le tanıştık. Ailesiyle de tanıştırdı beni” diyerek sözlerini noktaladı.

“NASIL YARDIMCI OLMAZLAR”

Aracına binerek uzaklaşacağı sırada Kader’in ailenin aracının arızalandığını gören Eda Ece ne olduğunu sordu. Aile, ‘lastiğimiz yerinden çıktı sıkmak için bijon anahtarı arıyoruz ama kimse ilgilenmedi’ deyince oldukça sinirlenen Eda Ece, “Nasıl yardımcı olmazlar” diye sitem etti. Taksi durağına gidip, bir taksi tutan güzel oyuncu, parasını peşin ödeyerek taksicinin aile ile ilgilenmesini istedi.

Hiç beklemediği kadar kendisine yardımcı olmasından dolayı şaşkınlık yaşayan Kader ise Eda ablası gittikten sonra, “Yardım istedim, bana mont aldı. Ailemle tanıştı. Taksici tuttu tekerimizin takılmasına yardım etti. Bana özel numarasını da verdi. ‘İhtiyacın olduğunda ara’ dedi. Eda ablaya çok teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.