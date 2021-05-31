Eda Ece’den şampiyon sevgilisine tebrik

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir süredir birliktelik yaşayan Eda Ece, Anadolu Efes’in Euroleague’de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu.

Anadolu Efes’te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, “Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur” yazdı.

30 yaşındaki oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Son olarak ‘Yasak Elma’da rol alan Ece şu sıralar rol arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.

Ece’ye tatilinde Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam gibi isimler eşlik ediyor.