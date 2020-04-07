Eda Ece’den sevgilisine sitem

Oyuncu Eda Ece, sosyal medyadan dizi öneren basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e kendi oynadığı Yasak Elma dizisini önermediği için "Yazıklar olsun" diyerek espri yaptı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterine hayat veren Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes’te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gizlemeden yaşayan genç çiftin sosyal medyadaki eğlenceli anları ise herkesi güldürdü.

“YAZIKLAR OLSUN”

Anadolu Efes, corona virüsü nedeniyle günlerdir evde olan Buğrahan Tuncer’e izlediği dizileri sordu. Tuncer ise ‘Peaky Blinders’, ‘Dark’, ‘La Casa De Papel, ‘How I Met Your Mother’ ve ‘Vikings’ dizilerini önerdi. Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer’in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma’nın olmamasına itiraz etti. Anadolu Efes’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kast ederek, “Yasak Elma’yı önermedin mi? Yazıklar olsun” yorumunu yaptı.Başarılı oyuncu Eda Ece’nin yorumuna beğeni yağarken Buğrahan Tuncer’in vereceği cevap ise merak konusu oldu.

