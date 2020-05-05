Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Eda Ece’ye canlı yayında sevgilisinden şaşırtan yorum
Eda Ece’ye canlı yayında sevgilisinden şaşırtan yorum
Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve takipçileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Ece sosyal medyaya yine ara vereceğini söylediği anlarda sevgilisinin yaptığı yorum şaşırttı.
Magazin 5 Mayıs 2020 - 15:04

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksu yaptığı hatırlatılan güzel oyuncu, “7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde ‘Niye geri döndüm?’ dedim. Belki yeniden detoks yaparım” açıklamasında bulunarak yeniden sosyal medyaya veda edebileceğini belirtti.

“SOSYAL MEDYAYI BIRAK”

Tam o sırada Ece’nin ayrıldığı iddia edilen sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer sevgilisine bir yorum yazdı.Tuncer sevgilisinin detoks kararıyla dalga geçerek “Detoks yap detoks sosyal medyayı bırak artık” yorumunda bulundu.

İLGİLİ HABEREda Ece: 'Ramazan'da içki mi içiyorsun diyerek beni linç ettiriyorlar'

Etiketler