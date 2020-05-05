Eda Ece’ye canlı yayında sevgilisinden şaşırtan yorum

Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve takipçileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Ece sosyal medyaya yine ara vereceğini söylediği anlarda sevgilisinin yaptığı yorum şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksu yaptığı hatırlatılan güzel oyuncu, “7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde ‘Niye geri döndüm?’ dedim. Belki yeniden detoks yaparım” açıklamasında bulunarak yeniden sosyal medyaya veda edebileceğini belirtti.

“SOSYAL MEDYAYI BIRAK”

Tam o sırada Ece’nin ayrıldığı iddia edilen sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer sevgilisine bir yorum yazdı.Tuncer sevgilisinin detoks kararıyla dalga geçerek “Detoks yap detoks sosyal medyayı bırak artık” yorumunda bulundu.

