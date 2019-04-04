Eda Elif Başlamışlı kimdir? Eda Elif Başlamışlı nereli ve kaç yaşında?

Eda Elif Başlamışlı, 1997 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Hep Yek 2 isimli sinema filmi ile adım atan Eda Elif Başlamışlı hakkında merak edilenler haberimizde... Eda Elif Başlamışlı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Elif Aslanbey karakterini canlandıran Eda Elif Başlamışlı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eda Elif Başlamışlı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EDA ELİF BAŞLAMIŞLI KİMDİR?

Eda Elif Başlamışlı, 19 Nisan 1997 yılında Ankara'da doğmuştur. Ekranlarla ilk tanışması Bana Her Şey Yakışır yarışmasına katılmasıyla başlamış; yarışmada birinci olmuştur. Daha sonra özel oyunculuk eğitimi alan Eda Elif Başlamışlı; ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Hep Yek 2 isimli sinema filminde rol alarak gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Elif karakterine hayat veren Eda Elif Başlamışlı 1.70 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Eda Elif Başlamışlı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Elif Aslanbey) (TV Dizisi)

2018 – Darısı Başımıza (Meryem) (TV Dizisi)

2017 – Hep Yek 2 (Sinema Filmi)