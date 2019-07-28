Eda Gören’den çifte düet

Altı şarkıdan oluşan albümde, sözleri Eda Gören'e ait olan ‘Dinmeyen Özlemin’ şarkısının aranjesini Ahmet Uçak yaparken klip yönetmenliğini Oktay Bingöl yaptı. Klip DMC müzik etiketiyle 12 Temmuz’da müzik severlerle buluştu.

Eda Gören albümde Amerikalı prodüktör Ahzee’nin aranjesini yaptığı, söz müziğini Rapçı Misha'nın, İngilizce ‘Love It’ isimli şarkısında Misha ile düet yaptı. Eda Gören’in albümde bir düeti daha bulunuyor. Şarkıcı, en son Zeynep Bastık'la düet yapan Rapçı Anıl Piyancı ile söz ve müziği kendisine ait olan ‘Yoksa Var mısın’ adlı şarkıya düet yaptı.