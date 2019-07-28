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Eda Gören’den çifte düet
Eda Gören’den çifte düet
Şarkıcı Eda Gören 'Dinmeyen Özlemin' adlı albümüyle hayranlarına merhaba dedi.
Magazin 28 Temmuz 2019 - 07:15

Altı şarkıdan oluşan albümde, sözleri Eda Gören'e ait olan ‘Dinmeyen Özlemin’ şarkısının aranjesini Ahmet Uçak yaparken klip yönetmenliğini Oktay Bingöl yaptı. Klip DMC müzik etiketiyle 12 Temmuz’da müzik severlerle buluştu.

Eda Gören albümde Amerikalı prodüktör Ahzee’nin aranjesini yaptığı, söz müziğini Rapçı Misha'nın, İngilizce ‘Love It’ isimli şarkısında Misha ile düet yaptı. Eda Gören’in albümde bir düeti daha bulunuyor. Şarkıcı, en son Zeynep Bastık'la düet yapan Rapçı Anıl Piyancı ile söz ve müziği kendisine ait olan ‘Yoksa Var mısın’ adlı şarkıya düet yaptı.

Son güncelleme: 13:06 - 28.07.2019
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