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Eda Taşpınar alışverişte görüntülendi
Eda Taşpınar alışverişte görüntülendi
Eda Taşpınar, Kuruçeşme'de bir marketten alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyetik güzel sosyal medya paylaşımları hakkında konuştu ve "İstediğimi koyuyorum. Beğenen beğeniyor" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Nisan 2020 - 12:09

Eda Taşpınar, önceki gün Kuruçeşme'deki bir süpermarketten mutfak alışverişini yaparken görüntülendi. Market çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan sosyetik güzelin maske ve eldiven takarak kurallara uyduğu görüldü. Yetkililerin ‘Evde Kal' çağrısına uyduğunu söyleyen Taşpınar, “Kitap okuyup, güneşleniyorum. Arada çizim yapıyorum” diye konuştu. Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla alakalı olarak da “Ben istediğimi koyuyorum, beğenen beğeniyor beğenmeyen beğenmiyor” dedi.