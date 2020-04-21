Eda Taşpınar alışverişte görüntülendi
Eda Taşpınar, önceki gün Kuruçeşme'deki bir süpermarketten mutfak alışverişini yaparken görüntülendi. Market çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan sosyetik güzelin maske ve eldiven takarak kurallara uyduğu görüldü. Yetkililerin ‘Evde Kal' çağrısına uyduğunu söyleyen Taşpınar, “Kitap okuyup, güneşleniyorum. Arada çizim yapıyorum” diye konuştu. Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla alakalı olarak da “Ben istediğimi koyuyorum, beğenen beğeniyor beğenmeyen beğenmiyor” dedi.