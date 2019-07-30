Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi
Moda Deniz Kulübü’nün başkanı Teoman Taşpınar’ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, yaz aylarında yaşamını Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yaparak sürdürüyor. Taşpınar, bu yaz cesur fotoğraflarıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.
KAYALIKLARIN ÜZERİNDE POZ VERDİ
Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sefer de bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Bronz teniyle ve düzgün fiziğiyle Taşpınar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.