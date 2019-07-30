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Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi
Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından kayalıkların üzerine uzanarak verdiği bikinili fotoğrafını paylaştı.
Magazin 30 Temmuz 2019 - 10:17

Moda Deniz Kulübü’nün başkanı Teoman Taşpınar’ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, yaz aylarında yaşamını Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yaparak sürdürüyor. Taşpınar, bu yaz cesur fotoğraflarıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

KAYALIKLARIN ÜZERİNDE POZ VERDİ

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sefer de bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Bronz teniyle ve düzgün fiziğiyle Taşpınar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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