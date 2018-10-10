Eda Taşpınar, Brezilya’ya açılıyor

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Düzenlenen bir doğum günü partisine katılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendi adını taşıyan kozmetik markası hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyetik güzel, “Önümüzdeki günlerde kozmetik markamın tanıtımı için Brezilya’ya gidiyorum. Şu an Azerbaycan ve Brezilya kozmetik markamla yakından ilgileniyor. Markamı ülke sınırları dışına taşıyorum” diyerek, yurt dışına açıldığını ifade etti. Keyifli olduğu gözlenen Taşpınar, objektiflere poz verdikten sonra dostlarıyla bu özel günün tadını çıkardı.Düzenlenen bir doğum günü partisine katılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendi adını taşıyan kozmetik markası hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyetik güzel, “Önümüzdeki günlerde kozmetik markamın tanıtımı için Brezilya’ya gidiyorum. Şu an Azerbaycan ve Brezilya kozmetik markamla yakından ilgileniyor. Markamı ülke sınırları dışına taşıyorum” diyerek, yurt dışına açıldığını ifade etti. Keyifli olduğu gözlenen Taşpınar, objektiflere poz verdikten sonra dostlarıyla bu özel günün tadını çıkardı.

