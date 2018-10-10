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Eda Taşpınar, Brezilya’ya açılıyor
Eda Taşpınar, Brezilya’ya açılıyor
Cesur paylaşımları ve yaşantısıyla dikkati çeken Moda Deniz Kulübü’nün başkanı Teoman Taşpınar’ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, önceki gün Sarıyer'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.
Magazin 10 Ekim 2018 - 10:30

Düzenlenen bir doğum günü partisine katılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendi adını taşıyan kozmetik markası hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyetik güzel, “Önümüzdeki günlerde kozmetik markamın tanıtımı için Brezilya’ya gidiyorum. Şu an Azerbaycan ve Brezilya kozmetik markamla yakından ilgileniyor. Markamı ülke sınırları dışına taşıyorum” diyerek, yurt dışına açıldığını ifade etti. Keyifli olduğu gözlenen Taşpınar, objektiflere poz verdikten sonra dostlarıyla bu özel günün tadını çıkardı.Düzenlenen bir doğum günü partisine katılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendi adını taşıyan kozmetik markası hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyetik güzel, “Önümüzdeki günlerde kozmetik markamın tanıtımı için Brezilya’ya gidiyorum. Şu an Azerbaycan ve Brezilya kozmetik markamla yakından ilgileniyor. Markamı ülke sınırları dışına taşıyorum” diyerek, yurt dışına açıldığını ifade etti. Keyifli olduğu gözlenen Taşpınar, objektiflere poz verdikten sonra dostlarıyla bu özel günün tadını çıkardı.
taspinar

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