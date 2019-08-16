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Eda Taşpınar: Cilve- Tavır- Eda
Eda Taşpınar: Cilve- Tavır- Eda
Yaz boyunca paylaştığı bikinili pozları ile olay yaratan Eda Taşpınar, bu karelerin arasına bir yenisini ekledi.
Magazin 16 Ağustos 2019 - 10:16

Yaz aylarını Yunanistan’da geçiren ve buradan gönderdiği video ve fotoğraflar ile beğeni toplayan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleri ile çekici fiziğini gözler önüne seriyor. Paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla pek çok kere haber olan Taşpınar, bu defa çekici karesine iliştirdiği notla da dikkat çekti. ‘İşve ve naz’ anlamına gelen adını Cilve ve Tavır kelimeleri ile yanyana getiren Eda Taşpınar yoruma kapalı paylaşımına binlerce beğeni aldı.

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