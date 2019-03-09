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Eda Taşpınar, dondurucu soğukta mayo giydi!
Eda Taşpınar, dondurucu soğukta mayo giydi!
Giyim tarzıyla birçok kadının ilgiyle takip ettiği ikoncan Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından paylaştığı karların üzerindeki mayolu fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Taşpınar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Magazin 9 Mart 2019 - 11:34

Sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Taşpınar bu defa karların üzerindeki mayolu fotoğrafıyla dikkat çekti.

MAYODAN VAZGEÇEMİYOR

Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, dondurucu soğukta giydiği siyah mayosuyla göz kamaştırdı.
Taşpınar, geçtiğimiz günlerde de Tarihi Üsküdar Meydanı Çeşmesi’nin önünde çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Taşpınar, etrafta bulunan insanların dikkati çekti.

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Son güncelleme: 11:47 - 09.03.2019
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