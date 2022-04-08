Eda Taşpınar erkek arkadaşıyla böyle poz verdi

Meksika Tulum'da tatil yapan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, erkek arkadaşıyla dudak dudağa pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eda Taşpınar, erkek arkadaşının kafasını göğsüne koyduğu ve dudak dudağa pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Sosyetik ikoncan, “Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi” notuyla yaptığı paylaşımını yorumlara kapattı.

Eda Taşpınar, daha önce ‘Survivor 2021’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamıştı. Çağrı Atakan, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamıştı: “Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun.”

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