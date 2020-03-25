Eda Taşpınar gönlünce zıpladı

Özel hayatında yoğun bir tempo içerisinde olan ve vaktinin büyük bir kısmını spora ayıran Eda Taşpınar, ev karantinasına girince kendisine efor harcatacak uğraşlar bulmaya başladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dikkat çekici fiziğiyle göz dolduran Eda Taşpınar, bu defa Instagram hesabından yaptığı bir video paylaşımı ile takipçilerinin karşısın çıktı.

Paylaşımında bir trampolin üzerinde zıplarken izlediğimiz Taşpınar, bu görüntülerin altına şu satırları yazdı:

“Trampoline… Ah depomda neler varmış… kayak malzemeleri, dalış, av malzemeleri yanısıra bir sürü unuttuğum spor malzemesi… neyse günde 20 dk trampoline zıplaması- daha iyi bir karın, hızlanmış dolaşım sistemi, biraz dopamin, adrenalin, serotonin yani iyi hormon salgılanması, ama daha da önemlisi içimizdeki çocuğu mutlu etmek yani mutlu bir ruh sağlığı için… Yor Eda kendini yor”