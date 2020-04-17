Eda Taşpınar, “Hiç bir yorumu görmüyorum”

Eda Taşpınar Etiler'de bir market girişi objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Son günlerde zamanının çoğunu kitap okuyarak ve heykel yaparak geçirdiğini söyleyen Taşpınar, geçtiğimiz günlerde kendi evinin çatısında bikini ile güneşlenmesi sorulunca kahkaha attı.

“YORUMLARA KAPALIYIM”

Taşpınar, “Biliyorsunuz ben güneşi çok seviyorum. O yüzden hava güzelken güneşlenmek istedim” diye konuştu. Sosyal medyadan kendisine gelen tepkiler sorulunca, “Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım o yorumların içinde yaşayamam. İyi yada kötü, hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum” diye yanıt verdi.

TAKİPÇİLERİNİN DÜŞÜNCELERİNE KAPALI!

Sosyal medya sayfasından ürün reklamı yaparak para kazanan Eda Taşıpınar’ın “Yorumlara kapalıyım” ifadesi dikkat çekti. Taşpınar, takipçileri üzerinden para kazanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

