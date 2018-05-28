Eda Taşpınar, ilişkileri cep telefonuna benzetti

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Her dem bronz teniyle haber olan Eda Taşpınar, yaptığı ticari atılımlarla da öne çıkıyor. Dönem dönem sosyal medya hesabından kendi markası olan ürünlerin tanıtımını yapan Taşpınar, kimi zamanda hayata dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak çok sayıda eski telefonun göründüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bu eski telefonlar üzerinden ilişkide ‘güven’ kavramının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı ve şu benzetmeyi yaptı: “Güven olmayan ilişki servisi olmayan cep telefonuna benzer. Servis dışı bir telefonla ne yaparsın? Oyun oynarsın.”