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Eda Taşpınar, ilişkileri cep telefonuna benzetti
Eda Taşpınar, ilişkileri cep telefonuna benzetti
Şezlong pozlarıyla yaz aylarına merhaba diyen moda bloggerı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir benzetmeye imza attı.
Magazin 28 Mayıs 2018 - 13:55

Her dem bronz teniyle haber olan Eda Taşpınar, yaptığı ticari atılımlarla da öne çıkıyor. Dönem dönem sosyal medya hesabından kendi markası olan ürünlerin tanıtımını yapan Taşpınar, kimi zamanda hayata dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak çok sayıda eski telefonun göründüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bu eski telefonlar üzerinden ilişkide ‘güven’ kavramının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı ve şu benzetmeyi yaptı: “Güven olmayan ilişki servisi olmayan cep telefonuna benzer. Servis dışı bir telefonla ne yaparsın? Oyun oynarsın.”

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