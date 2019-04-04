Eda Taşpınar: İnan bana bunlar saçmalık

Hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerini heyecanlandırmayı başaran Eda Taşpınar, son zamanlarda aşka dair farklı içerikler paylaşıyor. Kimi zaman kendi tespitlerini hesabına taşıyan Taşpınar kimi zaman da aşka dair uzun uzun satırlar paylaşıyor. İşte Eda Taşpınar’ın ‘beyaz atlı prens’ temalı o satırları:

“Kafanda nasıl birini istediğine karşılık listeler oluşturuyorsun, kahve saçlı, tatlı sesli, kıvrak beyinli, yumuşak kalpli, komik ve bunun karşılığında seni güldürebilen, gibi gibi… İnan bana bunlar saçmalık. Çünkü insanlar listelerden oluşmazlar. Ben bunu insanlara farkettiren kişi olmayı istedim hep. Kafasında oluşturduğu ve bana asla benzemeyen o listeyle beni tanımasını ve aradığını bile bilmeden gerçekte istediği şeyi bulduğunu anlamasını isterdim. Ne istediğini çok iyi biliyormuş havasındaki insanlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Aslında kimse ne aradığını ve ne istediğini bilmiyor, ta ki karşılarında görünceye dek.”